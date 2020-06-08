«Ты бегал от Фергюсона годами». Менеджер Хабиба обратился к Макгрегору после критики UFC

Али Абдель Азиз, менеджер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, а также американца Джастина Гэтжи, обратился к Конору Макгрегору.
«Ты должен был выйти на замену и подраться с Фергюсоном, но ты бегал от него годами. Гэтжи вышел и сделал работу. Теперь сиди и смотри, как два лучших бойца планеты проведут поединок», – написал менеджер в своем Twitter.
Напомним, Нурмагомедов и Фергюсон должны были подраться 18 апреля, однако, турнир перенесли на 9 мая, после чего россиянин не смог прилететь в США из-за закрытия границ. Его место занял Гэтжи, который победил Фергюсона техническим нокаутом и стал главным претендентом на титул.
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