«Ты бегал от Фергюсона годами». Менеджер Хабиба обратился к Макгрегору после критики UFC Ранее ирландец объявил о завершении карьеры, отметив, что промоушен не хочет устраивать его поединок с Джастином Гэтжи.

Али Абдель Азиз, менеджер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, а также американца Джастина Гэтжи, обратился к Конору Макгрегору.

«Ты должен был выйти на замену и подраться с Фергюсоном, но ты бегал от него годами. Гэтжи вышел и сделал работу. Теперь сиди и смотри, как два лучших бойца планеты проведут поединок», – написал менеджер в своем Twitter.

Напомним, Нурмагомедов и Фергюсон должны были подраться 18 апреля, однако, турнир перенесли на 9 мая, после чего россиянин не смог прилететь в США из-за закрытия границ. Его место занял Гэтжи, который победил Фергюсона техническим нокаутом и стал главным претендентом на титул.