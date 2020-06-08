Виталий Минаков: Какой порядок бойцы UFC могут навести на улицах? Виталий Минаков поделился мнением о предложении главы организации Даны Уайт отправить на улицы для наведения порядка бойцов организации.

- Конечно, это попытка руководства UFC напомнить о себе. В этот период времени, когда все процессы на паузе, особо нет информационных поводов, нужно подогревать интерес аудитории, закидывать какой-то контент в интернет. Понятно, что эти громкие заявления несерьезные. Какой порядок бойцы UFC могут навести на улицах? Морды набить кому-то они могут, но не установить порядок, - цитирует Минакова «РИА Новости».

Напомним, что на прошлой неделе в американских СМИ и соцсетях было опубликовано видеозапись с участием Джона Джонса. Чемпион UFC в полутяжелом весе отобрал баллончики с краской у участников протеста на улицах Альбукерке, самого крупного города штата Нью-Мексико. Комментируя это видео, Уайт задался вопросом: «Я вот думаю, не отправить ли мне остальных наших парней, чтобы они навели порядок на улицах и остановили весь этот бардак?».