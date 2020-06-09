Лучший боец UFC Джонс: Расстраивает поведение Уайта. Он упрямый и жадный человек - Советский спорт
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09 июня 2020 08:33ММАГичунцев Артур

Лучший боец UFC Джонс: Расстраивает поведение Уайта. Он упрямый и жадный человек

Боец продолжает словесную перепалку с главой организации.

Чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс рассказал об отношении руководства, отметив, что недоволен поведением президента лиги Даны Уайта.

Ранее 32-летний боец попросил аннулировать его контракт, поскольку функционер отказался устраивать ему бой в тяжелом весе, отметив, что американец требует 30 млн долларов.

«Все было хорошо, пока я не попросил кусок пирога. UFC не волнует тот факт, что я получаю травмы в каждом поединке. Стоит попросить их повысить гонорар, и ты услышишь: «Пошел отсюда».

Уайт говорит, что я попросил 30 млн долларов за бой с Нганноу. Слушайте, я не видел и четверти от этой суммы за всю карьеру.

Когда я переживал свой пик, в UFC говорили, что я не мегазвезда. Я радовался новой машине, пока они зарабатывали на мне миллионы долларов. Наивный парень…

Сейчас я наслаждаюсь отдыхом. Мне очень хорошо. Единственное – расстраивает поведение Уайта. Он очень упрямый и жадный человек», – приводит слова Джонса MMA Fighting.

За всю карьеру в ММА 32-летний Джонс одержал 26 побед и потерпел одно поражение. Это случилось в 2009 году. На сегодняшний день он занимает первое место в рейтинге UFC вне зависимости от весовой категории.

Он забил победный гол в полуфинале Нагано. Андрею Коваленко – 50 лет 7 июня полувековой юбилей у олимпионика Андрея Коваленко. 07.06.2020 09:00 Хоккей Домрачев Владислав
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