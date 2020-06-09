Дацик получил год тюрьмы за незаконное пересечение эстонской границы Ранее он получил 3,5 года за «голый марш» проституток.

Российский боец ММА Вячеслав Дацик приговорен к году тюрьмы за пересечение российско-эстонской границы, сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что обвинительный приговор вынес Сланцевский городской суд Ленинградской области. Эту информацию также подтвердила мама спортсмена Светлана. Она заявила: «Вячеславу дали один год заключения. Адвокат намерен подавать на условно-досрочное освобождение».

Напомним, 22 декабря Дацик пытался пересечь границу на лодке. Это случилось в районе деревни Переволок.

Добавим, что за всю карьеру в ММА 43-летний россиянин одержал шесть побед и потерпел восемь поражений.