Менеджер Нурмагомедова рассказал, когда состоится бой с Гэтжи Американец стал обязательным претендентом на титул, одолев Тони Фергюсона.

Ризван Магомедов, менеджер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, заявил, что его клиент, скорее всего, сразится с Джастином Гэтжи в сентябре этого года.

«У нас есть ориентировочный месяц – это сентябрь. Место боя и точная дата пока не сообщались.

Все находится в подвешенном состоянии, так как числа турниров еще не утверждены. Повторюсь, есть только приблизительная дата боя», – цитирует Магомедова ТАСС.

Добавим, что за всю карьеру в ММА россиянин провел 28 боев и одержал 28 побед. На счету Гэтжи – 24 боя, 22 победы и два поражения.