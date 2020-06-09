Менеджер Нурмагомедова рассказал, когда состоится бой с Гэтжи - Советский спорт
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09 июня 2020 11:30ММАГичунцев Артур

Менеджер Нурмагомедова рассказал, когда состоится бой с Гэтжи

Американец стал обязательным претендентом на титул, одолев Тони Фергюсона.

Ризван Магомедов, менеджер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, заявил, что его клиент, скорее всего, сразится с Джастином Гэтжи в сентябре этого года.

«У нас есть ориентировочный месяц – это сентябрь. Место боя и точная дата пока не сообщались.

Все находится в подвешенном состоянии, так как числа турниров еще не утверждены. Повторюсь, есть только приблизительная дата боя», – цитирует Магомедова ТАСС.

Добавим, что за всю карьеру в ММА россиянин провел 28 боев и одержал 28 побед. На счету Гэтжи – 24 боя, 22 победы и два поражения.

Он забил победный гол в полуфинале Нагано. Андрею Коваленко – 50 лет 7 июня полувековой юбилей у олимпионика Андрея Коваленко. 07.06.2020 09:00 Хоккей Домрачев Владислав
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