Менеджер Нурмагомедова уверен, что Макгрегор не завершил карьеру Ирландец сообщил об этом в минувшие выходные.

Ризван Магомедов, менеджер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, считает, что Конор Макгрегор обязательно вернется в ММА.

«Да нет, какой там закончил. Ничего не закончил. Видимо, у него скучный вечер был, и он решил немного о себе напомнить», – цитирует менеджера ТАСС.

31-летний Макгрегор – экс-чемпион UFC в двух весовых категориях. На его счету 22 победы и четыре поражения.