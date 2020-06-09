Тарас Кияшко: Волков проходил пробы на роль сына Ивана Драго Тренер Александра рассказал о стремлении российского бойца попробовать себя в кино.

Тарас Кияшко сообщил о том, как Александр Волков готовился к поединку против американца Кертиса Блейдса, а также ответил на вопрос об интересе российского бойца ММА к актерской работе.

«У Саши был опыт участия в съемках сериала, где он сыграл бойца, – рассказал Кияшко в интервью News.ru – Когда снимали продолжение «Рокки» – «Крид 2», он по предложению от Голливуда проходил пробы на роль сына Ивана Драго. Совсем недавно он мог попасть в сериал «Реальные пацаны», где Мага Исмаилов дрался с главным героем.

Мы планировали прилететь в США за 10 дней до боя, чтобы полностью пройти акклиматизацию. Сказали, что такая возможность есть только у турецких авиалиний, но и там произошла накладка. Мы должны были вылетать 12 июня и 22-го лететь обратно. Но позавчера турки отменили эти рейсы, и возникла проблема. Нам при этом нужно лететь не в Лас-Вегас, а в Лос-Анджелес, где планируем проходить подводку к бою. Сегодня мы летим в Нью-Йорк, там переночуем, а рано утром будем вылетать в Лос-Анджелес. Заезд всех бойцов в Лас-Вегас будет 15 числа.

Мы рассчитывали, что турнир перенесут на более поздний срок, но они сообщили, чтобы мы готовились на 21 июня. За две недели мы собрали всех тяжей, которые были в Москве. Мы проводили спарринги, схватки по борьбе, хотя не могли пользоваться залами, которые были закрыты.

Под руководством нашего тренера по физподготовке Василия Волкова мы привели его в хорошие кондиции. В спаррингах он вернул себе чувство соперника, поработал над борьбой, но такой подготовки, конечно, у нас не было никогда. Я боялся, что состояние Саши после карантина будет гораздо хуже».

Поединок тяжеловесов Волкова и Блейдса состоится 21 июня в Лас-Вегасе в рамках UFC Fight Night.

За всю карьеру в ММА 31-летний Волков одержал 31 победу и потерпел семь поражений. В крайнем поединке он победил единогласным решением судей американца Грега Харди.

На счету 29-летнего Блейдса 13 побед и два поражения. В последнем бою он нокаутировал экс-чемпиона UFC Джуниора дос Сантоса.