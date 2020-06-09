Ян и Алдо 11 июля сразятся за титул UFC в легчайшем весе на «Бойцовском острове»

В интервью телеканалу ESPN президент UFC Дана Уайт сообщил о том, когда состоится титульный бой в легчайшем весе.
Россиянин Петр Ян и бразилец Жозе Алдо сразятся за вакантный пояс 11 июня на турнире UFC 251 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.
Помимо боя Ян – Алдо в кард были включены следующие поединки:
Камару Усман (США) – Гилберт Бернс (Бразилия)
Александр Волкановски (Австралия) – Макс Холлоуэй (США)
Джессика Андраде (Бразилия) – Роуз Намаюнас (США)
Аманда Рибас (Бразилия) – Пейдж Ванзант (США).
Напомним, что сегодня Уайт наконец-то раскрыл месторасположение Fight Island. Четыре июльских турнира пройдут на арене, которую построили на искусственном острове Яс в Абу-Даби, столице Объединенных Арабских Эмиратов.