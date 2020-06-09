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09 июня 23:35
автор: Усачев Владислав

Источник: Нурмагомедов и Гэтжи сразятся 19 сентября на турнире UFC 253

Хабиб и Джастин поспорят в октагоне за чемпионский титул в легком весе. 

Поединок россиянина Хабиба Нурмагомедова и американец Джастин Гэтжи должны провести бой за титул чемпиона UFC в легком весе 19 сентября.

Об этом сообщает Combate. Поединок должен стать главным событием турнира UFC 253.

Напомним, что Нурмагомедов должен был провести защиту титула в апреле нынешнего года в бою против Тони Фергюсона, однако бой в Нью-Йорке не состоялся из-за пандемии коронавируса. Поскольку Хабиб не смог прилететь в США, 9 мая Фергюсон на турнире UFC 249 встретился в Джексонвилле с Гэтжи и потерпел поражение.

Джастин досрочно победил Тони в пятом раунде и получил статус временного чемпиона в легком весе.

31-летний Нурмагомедов выиграл все 28 своих поединков в профессиональных смешанных единоборствах.

В активе его одногодки Гэтжи 22 победы и 2 поражения.

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