Источник: Нурмагомедов и Гэтжи сразятся 19 сентября на турнире UFC 253

Поединок россиянина Хабиба Нурмагомедова и американец Джастин Гэтжи должны провести бой за титул чемпиона UFC в легком весе 19 сентября.

Об этом сообщает Combate. Поединок должен стать главным событием турнира UFC 253.

Напомним, что Нурмагомедов должен был провести защиту титула в апреле нынешнего года в бою против Тони Фергюсона, однако бой в Нью-Йорке не состоялся из-за пандемии коронавируса. Поскольку Хабиб не смог прилететь в США, 9 мая Фергюсон на турнире UFC 249 встретился в Джексонвилле с Гэтжи и потерпел поражение.