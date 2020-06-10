«Очень важный поединок». Тренер Волкова высказался перед боем против Блейдса

Тарас Кияшко, тренер российского бойца UFC Александра Волкова, поделился эмоциями перед боем против Кертиса Блейдса, который состоится 21 июня и пройдет в рамках UFC Fight Night 173.

Он считает, что победив американца, уроженец Москвы станет претендентом на титул. Также специалист не исключил, что его подопечный сразится с французом Фрэнсисом Нганноу.

«Чемпион Стипе Миочич уже готов провести третий бой с Даниэлем Кормье. Фрэнсис Нганноу тоже умоляет всех подписать на бой с ним. Саша мог бы подраться с французом за статус официального претендента или сразу провести титульный бой.

Блейдс находится на третьем месте в рейтинге, а Волков может занять его место. Поэтому главная задача сейчас – выиграть этот очень важный поединок», – цитирует Кияшко News.ru.