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10 июня 09:26
автор: Гичунцев Артур

«Очень важный поединок». Тренер Волкова высказался перед боем против Блейдса

Американец – третий номер рейтинга.

Тарас Кияшко, тренер российского бойца UFC Александра Волкова, поделился эмоциями перед боем против Кертиса Блейдса, который состоится 21 июня и пройдет в рамках UFC Fight Night 173.

Он считает, что победив американца, уроженец Москвы станет претендентом на титул. Также специалист не исключил, что его подопечный сразится с французом Фрэнсисом Нганноу.

«Чемпион Стипе Миочич уже готов провести третий бой с Даниэлем Кормье. Фрэнсис Нганноу тоже умоляет всех подписать на бой с ним. Саша мог бы подраться с французом за статус официального претендента или сразу провести титульный бой.

Блейдс находится на третьем месте в рейтинге, а Волков может занять его место. Поэтому главная задача сейчас – выиграть этот очень важный поединок», – цитирует Кияшко News.ru.

Напомним, Волков сразится против американца Кертиса Блейдса на турнире UFC Fight Night 173, который состоится 21 июня.

Добавим, что за всю карьеру в ММА 31-летний россиянин одержал 31 победу и потерпел семь поражений. В крайнем поединке он победил единогласным решением судей американца Грега Харди.

На счету 29-летнего Блейдса 13 побед и два поражения. В последнем бою он нокаутировал экс-чемпиона UFC Джуниора дос Сантоса.

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