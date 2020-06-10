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10 июня 10:00
автор: Гичунцев Артур

Президент UFC заявил, что Макгрегор отказался от боя с Фергюсоном

Ирландец не стал заменять Хабиба Нурмагомедова.

Глава UFC Дана Уайт отреагировал на заявление Конора Макгрегора, который ранее завершил карьеру, отметив, что промоушен не дает ему возможности подраться с Джастином Гэтжи.

Напомним, американец занял место россиянина Хабиба Нурмагомедова и провел бой против соотечественника Тони Фергюсона на UFC 249, который прошел 9 мая.

Гэтжи выиграл поединок техническим нокаутом и стал претендентом на титул, которым владеет уроженец Дагестана.

«Конор мог стать участником UFC 249, но он заявил мне, что не тот боец, который может быть запасным вариантом. Если бы он принял предложение, то сейчас претендовал бы на титульный поединок. Он отказался, а Гэтжи – нет. Вот и вся история», – цитирует функционера ESPN.

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