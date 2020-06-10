Президент UFC заявил, что Макгрегор отказался от боя с Фергюсоном

Глава UFC Дана Уайт отреагировал на заявление Конора Макгрегора, который ранее завершил карьеру, отметив, что промоушен не дает ему возможности подраться с Джастином Гэтжи.

Напомним, американец занял место россиянина Хабиба Нурмагомедова и провел бой против соотечественника Тони Фергюсона на UFC 249, который прошел 9 мая.