Менеджер Яна: Алдо очень опасный боец. У него преимущество в габаритах и длине рук

«Нельзя сказать, что переговоры шли как-то сложно или долго. Учитывая, что Петра объявили первым претендентом на вакантный титул, с нашей стороны требовалось только согласие. Понятное дело, что мы уже не выбирали, с кем драться, мы готовы были драться с любым. Выбор UFC пал на Алду. Я думаю, что это связано с тем, что он должен был драться с Сехудо, и с его популярностью.

Многие поспорят, заслуживает он такой шанс или нет, но все-таки Алдо очень опытный и опасный боец. И не забываем, что он спустился из категории выше и преимущества в габаритах и длине рук на его стороне. В любом случае мы не считаем, что бои? будет легким, но уверены, что Пе?тр станет чемпионом», – сказал менеджер пресс-службе бойцовского клуба «Архангел Михаил».

Добавим, что 27-летний россиянин выступает в UFC с 2018 года. За это время он провел шесть боев и одержал шесть побед. Что касается Алдо, то 31-летний бразилец подписал контракт с лигой в 2011 году. На его счету 15 боев, 10 побед и пять поражений.