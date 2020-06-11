UFC представил основной кард турнира на «Бойцовском острове»

Стал известен основной кард турнира UFC 251, в рамках которого выступит россиянин Петр Ян.

Главным событием вечера станет бой за звание чемпиона организации в полусреднем весе между Камару Усманом (Нигерия, действующий обладатель титула) и бразильцем Гилбертом Бернсом.

Чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски проведет реванш с американцем Максом Холлоуэем, у которого отобрал титул в декабре 2019 года.

Наконец, россиянин Петр Ян встретится с Жозе Алдо (Бразилия). Бойцы разыграют вакантный титул в легчайшем весе.