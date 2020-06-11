Александр Волков: Мне важно осознавать, за кого я дерусь и ради чего выступаю (фото)

Российский боец UFC Александр Волков, выступающий в тяжелом весе, прилетел в США, где ему предстоит бой против американца Кертиса Блейдса. Об этом он сообщил в своем Instagram.

«Почти сутки мы провели в дороге и, наконец, добрались до места. Сложнее всего мне дается разлука с семьей, даже на такой, казалось бы, небольшой срок. Но это придает дополнительные силы и мотивацию победить. Мне важно осознавать, где мой дом, за кого я дерусь и ради чего выступаю. Ну а победа – это уже дело техники», – написал россиянин в своем Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alexander Volkov (@volkov_alex) 10 Июн 2020 в 9:36 PDT

Добавим, что за всю карьеру в ММА Волков одержал 31 победу и потерпел семь поражений. В крайнем поединке он победил единогласным решением судей американца Грега Харди.

На счету 29-летнего Блейдса 13 побед и два поражения. В последнем бою он нокаутировал экс-чемпиона UFC Джуниора дос Сантоса.