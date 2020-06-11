Блейдс – о поединке с Волковым: Это самый легкий бой для грепплера

Топовый боец UFC Кертис Блейдс поделился ожиданиями перед боем против россиянина Александра Волкова. Напомним, их встреча состоится 21 июня в рамках UFC Fight Night 173.

«Это классический бой, в котором сразятся грепплер и ударник, хотя, я неплохо сражаюсь в стойке. Разумеется, мне удобнее вести поединок в партере. Волков старается держать дистанцию. Он очень много бьет ногами, и я знаю, что он не хочет идти в клинч.

Он не хочет, чтоб я прошел ему в ноги, но что поделать, таков мой план. Буду прессинговать его и прижимать к клетке. Это самый легкий бой для грепплера. Почему? Потому что мы будем драться в маленьком октагоне, а там намного легче свалить соперника и прижать его к клетке.