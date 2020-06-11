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11 июня 11:13
автор: Гичунцев Артур

Блейдс – о поединке с Волковым: Это самый легкий бой для грепплера

Американец уверен, что одержит досрочную победу.

Топовый боец UFC Кертис Блейдс поделился ожиданиями перед боем против россиянина Александра Волкова. Напомним, их встреча состоится 21 июня в рамках UFC Fight Night 173.

«Это классический бой, в котором сразятся грепплер и ударник, хотя, я неплохо сражаюсь в стойке. Разумеется, мне удобнее вести поединок в партере. Волков старается держать дистанцию. Он очень много бьет ногами, и я знаю, что он не хочет идти в клинч.

Он не хочет, чтоб я прошел ему в ноги, но что поделать, таков мой план. Буду прессинговать его и прижимать к клетке. Это самый легкий бой для грепплера. Почему? Потому что мы будем драться в маленьком октагоне, а там намного легче свалить соперника и прижать его к клетке.

Не думаю, что поединок продлится всю дистанцию. Это будет досрочная концовка. Все зависит от того, как быстро я смогу завалить его и сломать в партере», – цитирует американца BJPenn.

Добавим, что за всю карьеру в ММА 31-летний россиянин одержал 31 победу и потерпел семь поражений. В крайнем поединке он победил единогласным решением судей американца Грега Харди. На счету 29-летнего Блейдса 13 побед и два поражения. В последнем бою он нокаутировал экс-чемпиона UFC Джуниора дос Сантоса.

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Блейдс – о поединке с Волковым: Это самый легкий бой для грепплера
Американец уверен, что одержит досрочную победу.
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