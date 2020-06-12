Царукян и Рамос сразятся на «Бойцовском острове» 18 июля

18 июля ему предстоит поединок против бразильца Дави Рамоса на турнире UFC, который пройдет на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

«Арман проведет бой с Рамосом на «Бойцовском острове», – приводит слова представителя команды Царукяна ТАСС.

Напомним, за всю карьеру в ММА 23-летний россиянин одержал 14 побед и потерпел два поражения. На счету 33-летнего Рамоса – 10 побед и три поражения.