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13 июня 10:05
автор: Шарафудинов Виктор

Магомедшарипов в августе подерется с Родригесом на турнире UFC

Победитель получит статус претендента на титул в полулегком весе.

Свой следующий поединок под эгидой UFC российский боец Забит Магомедшарипов проведет в августе против мексиканца Яира Родригеса. Об этом сообщил менеджер Магомедшарипова Ризван Магомедов.

«Есть такой бой в разработке. Предложили Родригеса, поскольку Макс Холлоуэй и Александр Волкановски проведут второй бой. Поэтому будем драться с Яиром. Априори это будет претендентский бой, оба бойца на хорошей победной серии, победитель будет драться за титул», – рассказал Магомедов в интервью ТАСС.

В активе 29-летнего Магомедшарипова 18 побед и одно поражение в ММА. 27-летний Родригес одержал 13 побед при двух поражениях, а один из боев мексиканца был признан несостоявшимся.

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