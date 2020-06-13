Магомедшарипов в августе подерется с Родригесом на турнире UFC

Свой следующий поединок под эгидой UFC российский боец Забит Магомедшарипов проведет в августе против мексиканца Яира Родригеса. Об этом сообщил менеджер Магомедшарипова Ризван Магомедов.

«Есть такой бой в разработке. Предложили Родригеса, поскольку Макс Холлоуэй и Александр Волкановски проведут второй бой. Поэтому будем драться с Яиром. Априори это будет претендентский бой, оба бойца на хорошей победной серии, победитель будет драться за титул», – рассказал Магомедов в интервью ТАСС.

В активе 29-летнего Магомедшарипова 18 побед и одно поражение в ММА. 27-летний Родригес одержал 13 побед при двух поражениях, а один из боев мексиканца был признан несостоявшимся.