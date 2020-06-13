Дос Сантос и Розенстрайк сразятся 15 августа

MMA Junkie сообщает, что бой между бывшим чемпионом UFC в тяжелом весе бразильцем Джуниором Дос Сантосом и суринамским бойцом Жаирзиньо Розенстрайком назначен на 15 августа и состоится на турнире UFC 252.
Главным событием вечера станет третий поединок двух американских тяжеловесов Стипе Миочича и Даниэля Кормье. Место проведения турнира пока неизвестно.
9 мая Розенстрайк продержался лишь 20 секунд в бою против камерунца Фрэнсиса Нганноу. В десяти предыдущих поединках в ММА 32-летний суринамец одержал десять побед.
Дос Сантос владел чемпионским титулом с июня 2011 года по декабрь 2012-го. Всего в активе 36-летнего бразильского бойца 21 победа и 7 поражений в профессиональных смешанных единоборствах. В двух своих предыдущих боях Джуниор уступил Нганноу и американцу Кертиса Блейдса.