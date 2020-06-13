Дос Сантос и Розенстрайк сразятся 15 августа

MMA Junkie сообщает, что бой между бывшим чемпионом UFC в тяжелом весе бразильцем Джуниором Дос Сантосом и суринамским бойцом Жаирзиньо Розенстрайком назначен на 15 августа и состоится на турнире UFC 252.

Главным событием вечера станет третий поединок двух американских тяжеловесов Стипе Миочича и Даниэля Кормье. Место проведения турнира пока неизвестно.