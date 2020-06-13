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13 июня 11:11

Дос Сантос и Розенстрайк сразятся 15 августа

Поединок состоится на турнире UFC 252.

MMA Junkie сообщает, что бой между бывшим чемпионом UFC в тяжелом весе бразильцем Джуниором Дос Сантосом и суринамским бойцом Жаирзиньо Розенстрайком назначен на 15 августа и состоится на турнире UFC 252.

Главным событием вечера станет третий поединок двух американских тяжеловесов Стипе Миочича и Даниэля Кормье. Место проведения турнира пока неизвестно.

9 мая Розенстрайк продержался лишь 20 секунд в бою против камерунца Фрэнсиса Нганноу. В десяти предыдущих поединках в ММА 32-летний суринамец одержал десять побед.

Дос Сантос владел чемпионским титулом с июня 2011 года по декабрь 2012-го. Всего в активе 36-летнего бразильского бойца 21 победа и 7 поражений в профессиональных смешанных единоборствах. В двух своих предыдущих боях Джуниор уступил Нганноу и американцу Кертиса Блейдса.

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