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13 июня 11:42
автор: Шарафудинов Виктор

Нурмагомедов и Гэтжи могут сразиться в Абу-Даби

Ранее СМИ сообщали, что поединок за чемпионский титул UFC в легком весе запланирован на 19 сентября.

MMA Fighting, ссылаясь на президента UFC Дану Уайта, сообщает, что поединок россиянин Хабиба Нурмагомедова и американца Джастина Гэтжи за чемпионский титул в легком весе, может состояться в Абу-Даби.

UFC уже запланировал на июль четыре турнира в Абу-Даби на искусственном острове Яс в рамках проекта «Бойцовский остров», однако Уайт не исключает, что столица Объединенных Арабских Эмиратов может принять еще несколько мероприятий в нынешнем году.

Ранее стало известно, что Нурмагомедов и Гэтжи сразятся 19 сентября, но место проведения турнира UFC 253 не сообщалось.

Напомним, что Нурмагомедов должен был провести защиту титула в апреле нынешнего года в бою против Тони Фергюсона, однако бой в Нью-Йорке не состоялся из-за пандемии коронавируса. Поскольку Хабиб не смог прилететь в США, 9 мая Фергюсон на турнире UFC 249 встретился в Джексонвилле с Гэтжи и потерпел поражение.

Джастин досрочно победил Тони в пятом раунде и получил статус временного чемпиона в легком весе.

31-летний Нурмагомедов выиграл все 28 своих поединков в профессиональных смешанных единоборствах.

В активе его ровесника Гэтжи 22 победы и 2 поражения.

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Нурмагомедов и Гэтжи могут сразиться в Абу-Даби
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