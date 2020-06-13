Нурмагомедов и Гэтжи могут сразиться в Абу-Даби

MMA Fighting, ссылаясь на президента UFC Дану Уайта, сообщает, что поединок россиянин Хабиба Нурмагомедова и американца Джастина Гэтжи за чемпионский титул в легком весе, может состояться в Абу-Даби.

UFC уже запланировал на июль четыре турнира в Абу-Даби на искусственном острове Яс в рамках проекта «Бойцовский остров», однако Уайт не исключает, что столица Объединенных Арабских Эмиратов может принять еще несколько мероприятий в нынешнем году.

Ранее стало известно, что Нурмагомедов и Гэтжи сразятся 19 сентября, но место проведения турнира UFC 253 не сообщалось.

Напомним, что Нурмагомедов должен был провести защиту титула в апреле нынешнего года в бою против Тони Фергюсона, однако бой в Нью-Йорке не состоялся из-за пандемии коронавируса. Поскольку Хабиб не смог прилететь в США, 9 мая Фергюсон на турнире UFC 249 встретился в Джексонвилле с Гэтжи и потерпел поражение.