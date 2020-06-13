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13 июня 12:44
автор: Шарафудинов Виктор

Ян с шуткой ответил на язвительную критику О'Мэлли

Ранее американец написал, что российский боец не в состоянии написать свое имя по-английски.

Два бойца UFC американец Шон О'Мэлли и россиянин Петр Ян провели словесную перепалку в твиттере.

О’Мэлли высмеял английский Яна, заявив, что россиянин не может даже правильно написать свое имя.

В ответ Петр написал следующее:

«Ты теперь работаешь на меня, кудряшка».

11 июля 27-летний Ян в Абу-Даби сразится за вакантный чемпионский титул UFC в легчайшем весе с бразильцем Жозе Алдо. В активе россиянина 14 побед и одно поражение в профессиональных смешанных единоборствах.

25-летний О'Мэлли выиграл 12 из 12 своих боев.

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