Ян с шуткой ответил на язвительную критику О'Мэлли

О’Мэлли высмеял английский Яна, заявив, что россиянин не может даже правильно написать свое имя.

Два бойца UFC американец Шон О'Мэлли и россиянин Петр Ян провели словесную перепалку в твиттере.

«Ты теперь работаешь на меня, кудряшка».

11 июля 27-летний Ян в Абу-Даби сразится за вакантный чемпионский титул UFC в легчайшем весе с бразильцем Жозе Алдо. В активе россиянина 14 побед и одно поражение в профессиональных смешанных единоборствах.

25-летний О'Мэлли выиграл 12 из 12 своих боев.