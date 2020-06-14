ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
14 июня 12:49
автор: Шарафудинов Виктор

Дана Уайт: У нас будут турниры все лето. Если кому-то что-то не нравится, пускай не смотрят

Глава UFC отреагировал на критику.

На пресс-конференции после турнира UFC on ESPN 10 Дана Уайт ответил на вопрос о том, что на сей раз кард получился недостаточно хорошим.

«Посчитайте, сколько плохих кардов у нас было за 20 лет? Думаю, вы сосчитаете их на пальцах одной руки. Не все поединки предназначены для всех болельщиков. Не нравится – не смотрите. Посмотрите следующий. Не хотите? Посмотрите наш турнир через три недели. У нас будут турниры все лето. Если кому-то не нравится, пускай не смотрит. Но на самом деле плохих кардов не бывает. Если вы поклонник ММА, то будете смотреть все поединки», – цитирует слова Уайта RT.

В главном поединке вечера Синтия Кавильо победила другую американскую спортсменку Джессику Ай единогласными решением судей.

Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
«Локомотив» впервые тренировался под руководством НиколичаТрусова восстановила прежние четверные и добавила риттбергерСобраны первые 200 электрокроссоверов BMW iX3«Простите, женщины, но я — натуралка», - КлишинаРезкое заявление Кафельникова о смертельном ДТП с ЕфремовымДекольте наоборот: 30 звезд, которые показали грудь снизу
Дос Аньос бросил вызов Макгрегору: К черту твой уход, давай подеремся
Свой предыдущий поединок бразилец провел в январе.
14.06.2020 13:05
ММА
автор: Шарафудинов Виктор
Дана Уайт: У нас будут турниры все лето. Если кому-то что-то не нравится, пускай не смотрят
Глава UFC отреагировал на критику.
14.06.2020 12:49
ММА
автор: Шарафудинов Виктор
Россиянин Богатов дебютирует в UFC в июле
Российский боец Роман Богатов проведет дебютный поединок в UFC на турнире 11 июля.
13.06.2020 20:53
ММА
автор: Ефимов Андрей
Шлеменко вытащил из Иртыша тело утонувшего человека
Российский боец вызвал полицию.
13.06.2020 15:43
ММА
автор: Шарафудинов Виктор
Ян с шуткой ответил на язвительную критику О'Мэлли
Ранее американец написал, что российский боец не в состоянии написать свое имя по-английски.
13.06.2020 12:44
ММА
автор: Шарафудинов Виктор
Нурмагомедов и Гэтжи могут сразиться в Абу-Даби
Ранее СМИ сообщали, что поединок за чемпионский титул UFC в легком весе запланирован на 19 сентября.
13.06.2020 11:42
ММА
автор: Шарафудинов Виктор
Дос Сантос и Розенстрайк сразятся 15 августа
Поединок состоится на турнире UFC 252.
13.06.2020 11:11
ММА
автор: Виктор Шарафудинов
Хабиб Нурмагомедов – о поединке с Макгрегором: Люди или делают, или говорят
В октябре 2018 года россиянин победил ирландца, применив болевой прием в четвертом раунде.
13.06.2020 10:51
ММА
автор: Шарафудинов Виктор
Магомедшарипов в августе подерется с Родригесом на турнире UFC
Победитель получит статус претендента на титул в полулегком весе.
13.06.2020 10:05
ММА
автор: Шарафудинов Виктор
Доминик Рейес: Джонс пытается сделать все возможное, чтобы избежать встречи со мной
Ранее чемпион UFC в полутяжелом весе заявил, что отказывается от титула.
12.06.2020 20:23
ММА
автор: Шарафудинов Виктор
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика