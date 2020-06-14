Дана Уайт: У нас будут турниры все лето. Если кому-то что-то не нравится, пускай не смотрят

На пресс-конференции после турнира UFC on ESPN 10 Дана Уайт ответил на вопрос о том, что на сей раз кард получился недостаточно хорошим.

«Посчитайте, сколько плохих кардов у нас было за 20 лет? Думаю, вы сосчитаете их на пальцах одной руки. Не все поединки предназначены для всех болельщиков. Не нравится – не смотрите. Посмотрите следующий. Не хотите? Посмотрите наш турнир через три недели. У нас будут турниры все лето. Если кому-то не нравится, пускай не смотрит. Но на самом деле плохих кардов не бывает. Если вы поклонник ММА, то будете смотреть все поединки», – цитирует слова Уайта RT.

В главном поединке вечера Синтия Кавильо победила другую американскую спортсменку Джессику Ай единогласными решением судей.