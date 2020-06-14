Дос Аньос бросил вызов Макгрегору: К черту твой уход, давай подеремся

Бывший чемпион UFC в легком весе Рафаэл Дос Аньос в твиттере бросил вызов Конору Макгрегору, который 7 июня в очередной раз объявил о завершении карьеры в ММА.

«Давай подеремся, Конор! Если ты ищешь боя, то я именно тот парень, который тебе нужен. Лекий, промежуточный или полусредний вес – ты знаешь, что я всегда в игре. К черту твой уход», – написал Дос Аньос.

31-летний Макгрегор объявил об уходе из смешанных единоборств, заявив, что UFC не дал ему возможность провести поединок против Джастина Гэтжи.

35-летний Дос Аньос провел свой предыдущий подеинок 25 января, уступив единогласным решением судей американцу Майклу Кьезе. В активе бывшего чемпиона UFC в легком весе 29 побед и 13 поражений в ММА.