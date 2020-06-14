Мария Агапова: Осуществилась мечта всей моей жизни. Теперь я в UFC

Мария Агапова на турнире UFC on ESPN 10 победила американку Ханну Сайферс. Для 23-летний спортсменки из Казахстана бой в Лас-Вегасе стал дебютным в Абсолютном бойцовском чемпионате.

«Я невероятно счастлива, – цитирует Марию UFC Russia. – Осуществилась мечта всей моей жизни. После поражения на турнире Даны Уайта, я не полетела домой, а осталась в Америке, тяжело работала и я вернула свою мечту. Теперь я в UFC.

Шэна Добсон, хватит бегать от меня. Давай драться, я жду тебя здесь».

Всего в активе Агаповой 9 побед и одно поражение в профессиональных смешанных единоборствах.