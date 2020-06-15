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15 июня 08:20
автор: Гичунцев Артур

«Ему просто нужно внимание». Менеджер Хабиба прокомментировал уход Макгрегора

Ирландец завершил карьеру в третий раз.

Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, считает, что Конор Макгрегор требует к себе дополнительного внимания и специально объявил об уходе из ММА.

«Он просто наказан за плохое поведение. Пусть посидит. Ты должен быть активным. Дерись с Тони, дерись с Масвидалем. Помните, что он говорил про нас? Это месть. Месть.

Что касается его ухода, то тут мне сказать нечего. Он еще та проститутка. Ему просто нужно внимание», – цитирует менеджера TMZ.

31-летний Макгрегор – экс-чемпион UFC в двух весовых категориях. На его счету 22 победы и четыре поражения.

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