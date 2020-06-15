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15 июня 08:59
автор: Гичунцев Артур

Магомедшарипов начал подготовку к поединку с Родригесом (фото)

Победитель этой пары сразится за титул чемпиона.

Российский боец UFC Забит Магомедшарипов, выступающий в полулегком весе, опубликовал фото со сборов в селе Гуниб (Республика Дагестан).

«На сборах в Гуниб. В скором времени тут достроят современную спортивную базу. Не понадобится ездить в Кисловодск. Поддержим дагестанского производителя», – написал боец, выложив следующее фото:

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Публикация от Zabit (@zabit_magomedsharipov)

Ранее стало известно, что он вернется в октагон в августе этого года. Его соперником станет мексиканец Яир Родригес.

За всю карьеру в ММА Магомедшарипов одержал 19 побед и потерпел одно поражение.

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Магомедшарипов начал подготовку к поединку с Родригесом (фото)
Победитель этой пары сразится за титул чемпиона.
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