Магомедшарипов начал подготовку к поединку с Родригесом (фото)

Российский боец UFC Забит Магомедшарипов, выступающий в полулегком весе, опубликовал фото со сборов в селе Гуниб (Республика Дагестан).
«На сборах в Гуниб. В скором времени тут достроят современную спортивную базу. Не понадобится ездить в Кисловодск. Поддержим дагестанского производителя», – написал боец, выложив следующее фото:
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Ранее стало известно, что он вернется в октагон в августе этого года. Его соперником станет мексиканец Яир Родригес.
За всю карьеру в ММА Магомедшарипов одержал 19 побед и потерпел одно поражение.