Магомедшарипов начал подготовку к поединку с Родригесом (фото)

Российский боец UFC Забит Магомедшарипов, выступающий в полулегком весе, опубликовал фото со сборов в селе Гуниб (Республика Дагестан).

«На сборах в Гуниб. В скором времени тут достроят современную спортивную базу. Не понадобится ездить в Кисловодск. Поддержим дагестанского производителя», – написал боец, выложив следующее фото:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Zabit (@zabit_magomedsharipov) 14 Июн 2020 в 11:21 PDT

Ранее стало известно, что он вернется в октагон в августе этого года. Его соперником станет мексиканец Яир Родригес.

За всю карьеру в ММА Магомедшарипов одержал 19 побед и потерпел одно поражение.