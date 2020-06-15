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15 июня 11:15
автор: Гичунцев Артур

Александр Волков: Рано или поздно мы встретимся с Нганноу

Ранее сообщалось, что француз хочет сразиться с чемпионом UFC в полутяжелом весе Джоном Джонсом.

Россиянин Александр Волоков заинтересован в поединке с представителем Франции Фрэнсисом Нганноу.

По его словам, бой может состояться, если уроженец Москвы одолеет американца Кертиса Блейдса.

«Рано или поздно мы встретимся. Вполне возможно, что это случится после моей следующей победы», – приводит слова россиянина MMAFighting.

Напомним, Волков сразится против Кертиса Блейдса 21 июня в рамках турнира UFC Fight Night 173.

Добавим, что за всю карьеру в ММА Волков одержал 31 победу и потерпел семь поражений. В крайнем поединке он победил единогласным решением судей американца Грега Харди. На счету 29-летнего Блейдса 13 побед и два поражения. В последнем бою он нокаутировал экс-чемпиона UFC Джуниора дос Сантоса.

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Александр Волков: Рано или поздно мы встретимся с Нганноу
Ранее сообщалось, что француз хочет сразиться с чемпионом UFC в полутяжелом весе Джоном Джонсом.
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