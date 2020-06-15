Менеджер Федора Емельяненко обвинил Финкельштейна в краже денег бойца

Джерри Миллен, менеджер российского бойца Bellator Федора Емельяненко, рассказал, что его бывший представитель – Вадим Финкельштейн присваивал себе денежные средства без разрешения спортсмена.

«Не помню, сколько Фёдор получил, но уверен, что Вадим Финкельштейн украл большую часть этого. В этом была проблема. Потому что заплатили M-1 и отдельно – Федору.

Были причины, почему Вадим Финкельштейн перестал быть менеджером Фёдора. Он получил намного больше Орловского. Они платили M-1, потому что … Я не знаю, поэтому я и покинул M-1.

Они принуждали Фёдора. Это делал Вадим, он забирал у него деньги. Фёдор не получал долю от турнира Affliction. Компания М-1 могла, но сомневаюсь… Ей заплатили только по контракту промоутера.

Вообще компания М-1 была довольно запутанной, Вадим игрался с бухгалтерией, спонсорскими деньгами. Я не хотел участвовать в подобном», – приводит слова Миллена Allboxing.