«Сделаем UFC снова великим». Фергюсон вызвал Макгрегора на поединок

«Понедельник Макнаггетса. Вернем UFC былое величие», - написал Фергюсон в своем «инстаграме».

В начале июня Макгрегор в очередной раз объявил о завершении карьеры, объяснив свое решение тем, что хотел получить бой с американцем Джастином Гэтжи за временный титул в легком весе, но получил отказ.

Позже президент UFC Дана Уайт рассказал, что Макгрегор должен был стать следующим соперником для победителя боя между Хабибом Нурмагомедовым (чемпион UFC в легком весе) и Джастином Гэтжи (временный чемпион лиги).

Добавим, в активе 36-летнего Фергюсона 25 побед и четыре поражения, на счету 31-летнего Макгрегора 22 победы и четыре поражения.