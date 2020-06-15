«Я уже добилась всего, чего хотела». Аманда Нуньес планирует завершить карьеру

- Я старею (смеется). Не знаю, я уже достигла всего, чего хотела. На самом деле сейчас мне нечего делать в этой категории. UFC проведет там несколько боев, девушки должны будут бороться, чтобы добраться до вершины и получить возможность драться со мной. Теперь, возможно, пришло время сделать следующий шаг в своей жизни.

Я не зависима от кого-либо, UFC дал мне эту независимость. Конечно, с этого момента все изменится. Возможно я получу работу в UFC. Я очень хорошо знаю, что благодаря моей дружбе с Даной Уайт у меня наверняка всегда будет возможность поработать там. Войду в Зал славы, это точно. Думаю, что если сейчас остановлюсь, UFC окажет мне всю необходимую поддержку, чтобы сохранить свои деньги и работу, - цитирует Нуньес Globo Esporte.

Добавим, что в последнем своем поединке Нуньес победила Фелицию Спенсер из Канады в главном бою турнира UFC 250, который состоялся 7 июня и прошел в Лас-Вегасе (штат Невада, США).