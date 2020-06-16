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16 июня 13:36
автор: Гичунцев Артур

Джастин Гэтжи: Не могу дождаться момента, когда ударю Хабиба по лицу

Их поединок состоится в сентябре.

Американец Джастин Гэтжи уверен, что встретится с Конором Макгрегором, если победит россиянина Хабиба Нурмагомедова, который является чемпионом UFC в легком весе.

«Думаю, Конор еще вернется. Он просто ждет, кто победит – я или Хабиб. Если выиграю я, он точно вернется. Если Хабиб, то не уверен.

Конечно, Нурмагомедов – легенда. Он воплотил мечту многих бойцов. Я снимаю перед ним шляпу, и не могу дождаться момента, когда ударю его по лицу», – сказал Гэтжи в интервью ESPN.

Напомним, 9 мая американец одолел соотечественника Тони Фергюсона и стал претендентом на титул.

Добавим, что за всю карьеру в ММА Нурмагомедов провел 28 боев и одержал 28 побед. На счету Гэтжи – 24 боя, 22 победы и два поражения.

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Джастин Гэтжи: Не могу дождаться момента, когда ударю Хабиба по лицу
Их поединок состоится в сентябре.
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