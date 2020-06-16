Хабиб Нурмагомедов: Насчет своего будущего я скоро сделаю заявление

Обладатель чемпионского пояса UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал новое сообщение в инстаграме.

Хабиб опубликовал фото с бойцами Зубайрой Тухуговым и Абубакаром Нурмагомедовым, сделав такую подпись:

«Эти двое хотят все лето пахать и вернуться в начале осени (сентябрь) пожелаем им удачи.

А на счет своего будущего я скоро сделаю заявление».

Напомним, что в апреле не состоялся бой Хабиба против Тони Фергюсона. В мае на турнире UFC 249 вместо Нурмагомедова выступил Джастин Гэтжи, который выиграл поединок против Фергсюона техническим нокаутом. 31-летний американец получил статус временного чемпиона в легком весе, и глава UFC Дана Уайт заявил, что в следующем бою Джастин сразится с Хабибом. СМИ сообщали о том, что поединок ориентировочно запланирован на 19 сентября.