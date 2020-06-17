Олейник 8 августа подерется с Льюисом, а Ахмедов – с Вайдманом

Российский боец-тяжеловес Алексей Олейник на своей странице в инстаграме сообщил, что свой следующий бой проведет 8 августа против американца Деррика Льюиса.

42-летний Олейник, который 9 мая победил в бразильца Фабрисио Вердума раздельным решением судей, имеет в своем активе 59 побед, 13 поражений и одну ничью. 35-летний Льюис добился 23 побед при 7 поражениях, а один из его боев был признан несостоявшимся.

«Получил новый контракт на бой. 8 августа, главный бой вечера, Деррик Льюис. С богом», – написал Олейник.

На эту же дату запланирован поединок российского средневеса Омари Ахмедова против бывшего чемпиона UFC Криса Вайдмана.

«Настало время больших боев. Официально – Омари Ахмедов против Криса Вайдмана. 8 августа», – сообщил Ахмедов в инстаграме.