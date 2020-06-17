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17 июня 09:36
автор: Шарафудинов Виктор

Олейник 8 августа подерется с Льюисом, а Ахмедов – с Вайдманом

Бои состоятся в рамках очередного турнира UFC Fight Night.

Российский боец-тяжеловес Алексей Олейник на своей странице в инстаграме сообщил, что свой следующий бой проведет 8 августа против американца Деррика Льюиса.

42-летний Олейник, который 9 мая победил в бразильца Фабрисио Вердума раздельным решением судей, имеет в своем активе 59 побед, 13 поражений и одну ничью. 35-летний Льюис добился 23 побед при 7 поражениях, а один из его боев был признан несостоявшимся.

«Получил новый контракт на бой. 8 августа, главный бой вечера, Деррик Льюис. С богом», – написал Олейник.

На эту же дату запланирован поединок российского средневеса Омари Ахмедова против бывшего чемпиона UFC Криса Вайдмана.

«Настало время больших боев. Официально – Омари Ахмедов против Криса Вайдмана. 8 августа», – сообщил Ахмедов в инстаграме.

В активе 36-летнего американца 14 побед и 5 поражений в профессиональных смешанных единоборствах. 32-летний Ахмедов добился в ММА 20 побед при четырех поражениях и одной ничьей.

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Бои состоятся в рамках очередного турнира UFC Fight Night.
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