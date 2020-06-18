Алексей Олейник: Льюиса можно бить, бить и не вырубить. Даже Нганну его испугался

Алексей Олейник поделился мнением о своем следующем сопернике Деррике Льюисе. Россиянин и американец сойдутся в октагоне 8 августа на турнира UFC, и поединков двух тяжеловесов станет главным событием вечера.

«Я еще не просматривал его бои, – рассказал Олейник в интервью YouTube-каналу «Ушатайка». – Видел какие-то нарезки, когда он скручивался, как будто у него что-то болит, а человек двигался к нему, и он взрывался и попадал либо с нокаутом, с либо с нокдауном. Он огромный, очень сильный, достаточно выносливый. Его можно бить, бить и не вырубить. Это показывали многие ребята, в том числе Саша Волков, хороший ударник, и очень крепкий парень Благой Иванов.

Тот же Нганну, который всех переезжает, как железный поезд пластилин, его испугался. И они провели такой сверхосторожный бой, боясь куда-то влезть. Льюис – огромный, это раз. Мощный – два. Плюс у него есть какой-то интеллект бойцовский. Может где-то включить мощь и крепость, а где-то хитрость».

42-летний Олейник, который 9 мая победил в бразильца Фабрисио Вердума раздельным решением судей, имеет в своем активе 59 побед, 13 поражений и одну ничью.

35-летний Льюис добился 23 побед при 7 поражениях, а один из его боев был признан несостоявшимся.