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18 июня 19:33
автор: Шарафудинов Виктор

Ян пообещал нокаутировать Алдо

Бой за чемпионский титул UFC в легчайшем весе состоится в Абу-Даби 11 июля.

Российский боец Петр Ян уверен в том, что он нокаутирует бразильца Жозе Алдо, и ему не понадобится для этого пять раундов.

«В принципе, я готов драться пять раундов, но, скорее всего, что до этого дело не дойдет. Бой будет интересным, бескомпромиссным, но я все же думаю, что нас ждет досрочная концовка. Я нокаутирую Альдо, а после, конечно, пожму ему руку», – рассказал Ян в интервью RT.

Поединок за титул в легчайшем весе состоится 11 июля в Абу-Даби на искусственном острове Яс в рамках проекта UFC «Бойцовский остров».

27-летний Ян выступает в UFC с 2018 года. За это время он провел шесть боев и одержал шесть побед. Что касается Алдо, то 31-летний бразилец подписал контракт с лигой в 2011 году. На его счету 15 боев, 10 побед и пять поражений.

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе американец Генри Сехудо принял решение завершить карьеру.

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