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19 июня 08:58
автор: Гичунцев Артур

Волков – о поединке против Блейдса: Для меня в этом бою не будет ничего нового

Встреча состоится 21 июня и пройдет в рамках турнира UFC Fight Night 173.

Российский боец ММА Александр Волков дал комментарий перед боем против американца Кертиса Блейдса.

«Я очень много дрался с борцами, меня все в основном пытаются повалить, бить внизу и контролировать. Но если мы посмотрим на реальное развитие моих поединков, то все меньше и меньше у людей получается это делать. А если получается, то они тратят на это огромное количество сил. После одного-двух тейкдаунов, которые я научился переживать, забираю инициативу. Поэтому для меня в этом бою не будет ничего нового.

Конечно, я адекватно оцениваю его борцовские навыки. Он молодой, физически сильный, голодный до побед боец, делающий ставку на агрессивную борьбу. Но я здесь тоже не просто так», – цитирует Волкова Sports.ru.

Добавим, что за всю карьеру в ММА 31-летний россиянин одержал 31 победу и потерпел семь поражений. В крайнем поединке он победил единогласным решением судей американца Грега Харди. На счету 29-летнего Блейдса 13 побед и два поражения. В последнем бою он нокаутировал экс-чемпиона UFC Джуниора дос Сантоса.

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