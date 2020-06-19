10 российских бойцов выступят на турнирах UFC в июле

Пресс-служба UFC опубликовала подробный список участников июльских турниров, которые пройдут на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ).
Отметим, что в их число вошли 10 бойцов из России, а именно: Петр Ян, Муслим Салихов, Роман Богатов, Аскар Аскаров, Хадис Ибрагимов, Тагир Уланбеков, Арман Царукян, Мовсар Евлоев, а также Умар Нурмагомедов и Рамазан Эмеев.
11 июля. UFC 251:
Камару Усман – Гилберт Бернс (титульный бой в полусреднем весе);
Александер Волкановски – Макс Холлоуэй (титульный бой в полулегком весе);
Петр Ян – Жозе Алдо (вакантный титульный бой в легчайшем весе);
Джессика Андраде – Роуз Намаюнас;
Пейдж Ванзант – Аманда Рибас;
Волкан Оздемир – Йиржи Прохазка;
Элизеу Залески дос Сантос – Муслим Салихов;
Макван Амирхани – Дэнни Хенри;
Леонардо Сантос – Роман Богатов;
Марчин Тыбура – Александр Романов;
Раулиан Пайва – Жалгас Жумагулов;
Кароль Роса – Ванесса Мело;
Мартин Дэй – Дэйви Грант.
15 июля. UFC Fight Night:
Келвин Каттар – Дэн Иге;
Фрэнки Эдгар – Педро Муньос;
Карла Эспарза – Марина Родригес;
Абдул Разак Альхассан – Марина Родригес;
Джаред Гордон – Крис Фишголд;
Модестас Букаускас – Винисиус Морейра;
Молли Маккенн – Талиа Сантос;
Рикардо Рамос – Лерон Мерфи;
Джон Филиппс – Душко Тодорович;
Тим Эллиотт – Райан Бенуа;
Диана Бельбита – Лиана Джоджуа.
18 июля. UFC Fight Night:
Дейвисон Фигейредо – Джозеф Бенавидес;
Джек Херманссон – Келвин Гастелум;
Марк Дьякисе – Рафаэль Физиев;
Ариан Липски – Луана Каролина;
Алешандре Пантожа – Аскар Аскаров;
Роман Долидзе – Хадис Ибрагимов;
Грант Доусон – Нэд Наримани;
Джо Даффи – Джоэль Альварес;
Бретт Джонс – Монтель Джексон;
Тагир Уланбеков – Александр Доскальчук;
Дэйви Рамос – Арман Царукян;
Карлос Фелипе – Сергей Спивак.
25 июля. UFC Fight Night:
Роберт Уиттакер – Даррен Тилл;
Маурисио Руа – Антонио Рожерио Ногейра;
Алекс Оливейра – Петер Соботта;
Фабрисио Вердум – Александер Густафссон;
Дэнни Робертс – Николас Далби;
Том Аспиналь – Джек Колльер;
Джастин Тафа – Рафаэль Пессоа;
Мовсар Евлоев – Майк Гранди;
Бет Коррейя – Пэнни Киянзад;
Натаниэль Вуд – Умар Нурмагомедов;
Рамазан Эмеев – Шавкат Рахмонов.