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19 июня 09:49
автор: Гичунцев Артур

10 российских бойцов выступят на турнирах UFC в июле

Промоушен организует четыре ивента – 11, 15, 18 и 25 июля.

Пресс-служба UFC опубликовала подробный список участников июльских турниров, которые пройдут на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ).

Отметим, что в их число вошли 10 бойцов из России, а именно: Петр Ян, Муслим Салихов, Роман Богатов, Аскар Аскаров, Хадис Ибрагимов, Тагир Уланбеков, Арман Царукян, Мовсар Евлоев, а также Умар Нурмагомедов и Рамазан Эмеев.

11 июля. UFC 251:

Камару Усман – Гилберт Бернс (титульный бой в полусреднем весе);

Александер Волкановски – Макс Холлоуэй (титульный бой в полулегком весе);

Петр Ян – Жозе Алдо (вакантный титульный бой в легчайшем весе);

Джессика Андраде – Роуз Намаюнас;

Пейдж Ванзант – Аманда Рибас;

Волкан Оздемир – Йиржи Прохазка;

Элизеу Залески дос Сантос – Муслим Салихов;

Макван Амирхани – Дэнни Хенри;

Леонардо Сантос – Роман Богатов;

Марчин Тыбура – Александр Романов;

Раулиан Пайва – Жалгас Жумагулов;

Кароль Роса – Ванесса Мело;

Мартин Дэй – Дэйви Грант.

15 июля. UFC Fight Night:

Келвин Каттар – Дэн Иге;

Фрэнки Эдгар – Педро Муньос;

Карла Эспарза – Марина Родригес;

Абдул Разак Альхассан – Марина Родригес;

Джаред Гордон – Крис Фишголд;

Модестас Букаускас – Винисиус Морейра;

Молли Маккенн – Талиа Сантос;

Рикардо Рамос – Лерон Мерфи;

Джон Филиппс – Душко Тодорович;

Тим Эллиотт – Райан Бенуа;

Диана Бельбита – Лиана Джоджуа.

18 июля. UFC Fight Night:

Дейвисон Фигейредо – Джозеф Бенавидес;

Джек Херманссон – Келвин Гастелум;

Марк Дьякисе – Рафаэль Физиев;

Ариан Липски – Луана Каролина;

Алешандре Пантожа – Аскар Аскаров;

Роман Долидзе – Хадис Ибрагимов;

Грант Доусон – Нэд Наримани;

Джо Даффи – Джоэль Альварес;

Бретт Джонс – Монтель Джексон;

Тагир Уланбеков – Александр Доскальчук;

Дэйви Рамос – Арман Царукян;

Карлос Фелипе – Сергей Спивак.

25 июля. UFC Fight Night:

Роберт Уиттакер – Даррен Тилл;

Маурисио Руа – Антонио Рожерио Ногейра;

Алекс Оливейра – Петер Соботта;

Фабрисио Вердум – Александер Густафссон;

Дэнни Робертс – Николас Далби;

Том Аспиналь – Джек Колльер;

Джастин Тафа – Рафаэль Пессоа;

Мовсар Евлоев – Майк Гранди;

Бет Коррейя – Пэнни Киянзад;

Натаниэль Вуд – Умар Нурмагомедов;

Рамазан Эмеев – Шавкат Рахмонов.

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