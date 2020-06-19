10 российских бойцов выступят на турнирах UFC в июле

Пресс-служба UFC опубликовала подробный список участников июльских турниров, которые пройдут на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ).

Отметим, что в их число вошли 10 бойцов из России, а именно: Петр Ян, Муслим Салихов, Роман Богатов, Аскар Аскаров, Хадис Ибрагимов, Тагир Уланбеков, Арман Царукян, Мовсар Евлоев, а также Умар Нурмагомедов и Рамазан Эмеев.

11 июля. UFC 251:

Камару Усман – Гилберт Бернс (титульный бой в полусреднем весе);

Александер Волкановски – Макс Холлоуэй (титульный бой в полулегком весе);