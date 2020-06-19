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19 июня 11:57
автор: Гичунцев Артур

Чемпион UFC Волкановски бросил вызов Нурмагомедову

На счету австралийца восемь боев и восемь побед.

Чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски выразил готовность провести бой против россиянина Хабиба Нурмагомедова, который владеет титулом в легком дивизионе.

«Не люблю прыгать из одной весовой категории в другую. Сейчас мне предстоит реванш против Холлоуэя, после чего я встречусь с еще одним претендентом.

Но если в январе мне предложат сразиться с Хабибом, то я приму вызов. А почему нет? Я очень уважаю этого парня, но меня очень трудно удержать в партере.

Любой спортсмен мечтает добиться высот. Любой боец хочет стать лучшим. Я хочу доказать, что могу стать лучшим в легком весе», – приводит слова Волкановски BJ Penn.

На сегодняшний день австралиец провел в лучшей лиге мира восемь боев и одержал восемь побед. Что касается Нурмагомедова, то на его счету 12 боев и 12 побед.

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На счету австралийца восемь боев и восемь побед.
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