Гадижев – о состоянии Абдулманапа Нурмагомедова: Он пришел в себя. Болезнь отступает

Президент Fight Nights Global Камил Гаджиев поделился информацией о текущем состоянии Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

«Думаю, состояние здоровья Абдулманапа улучшается. Это хорошая новость. Не слышал, что он уже вставал и ходил, но точно пришел в себя. Это то, что я узнал от друзей семьи и ближайших родственников. Болезнь отступает. Это факт», – цитирует Гаджиева Sport24.ru.

Добавим, что Нурмагомедов провел под руководством своего отца 28 боев и одержал 28 побед.