Олег Тактаров: Блейдс, он как животное, которое очень хорошо чувствует силу

- Подробно-подробно посмотрел все последние бои Блейдса. Он как животное, которое очень хорошо чувствует силу, уверенность, дух. И вот когда это животное почувствует, что у тебя нет духа, это животное тебя пришибет. Когда это животное будет чувствовать силу духа и желание, стойкость в тебе, это же животное будет с этой же секунды искать повод проиграть.

Если оно будет искать повод, как потом оправдать свой проигрыш. Оно не будет надеяться, что во втором, третьем, четвертом, пятом раунде что-то произойдет, у него появятся силы, оно тактику поменяет. Нет, это вам не Рой Джонс, который мог менять, ну раньше так было, тактику десять раз во время боя. Это гораздо ниже уровень.

Вольной борьбы там нет никакой. Не знаю насчет партера - это вещь странная, но я не думаю, что у человека хватило бы времени и усидчивости заниматься партером. Партер - это не всем дано. Это постоянно надо над этим работать. Про стойку там все понятно. Поэтому я не вижу вообще проблем здесь никаких. Главное - как настроишься, так и будет, рассказал Тактаров в своем «инстаграме».

Добавим, что поединок состоится 21 июня рано утром по московскому времени в Лас-Вегасе на арене UFC Apex.

На данный момент россиянин находится на седьмой строчке рейтинга тяжеловесов UFC. За свою карьеру он провел 38 поединков, в которых одержал 31 победу при семи поражениях. Последний раз Волков выступал на турнире UFC Fight Night 163 в ноябре прошлого года в Москве. Тогда в со-главном поединке шоу он победил американца Грега Харди единогласным решением судей.