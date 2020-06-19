ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Олег Тактаров: Блейдс, он как животное, которое очень хорошо чувствует силу
19 июня 17:41
автор: Ефимов Андрей

Олег Тактаров: Блейдс, он как животное, которое очень хорошо чувствует силу

Ветеран ММА Олег Тактаров высказался о поединке между Александром Волковым и Кертисом Блейдсом.

- Подробно-подробно посмотрел все последние бои Блейдса. Он как животное, которое очень хорошо чувствует силу, уверенность, дух. И вот когда это животное почувствует, что у тебя нет духа, это животное тебя пришибет. Когда это животное будет чувствовать силу духа и желание, стойкость в тебе, это же животное будет с этой же секунды искать повод проиграть.

Если оно будет искать повод, как потом оправдать свой проигрыш. Оно не будет надеяться, что во втором, третьем, четвертом, пятом раунде что-то произойдет, у него появятся силы, оно тактику поменяет. Нет, это вам не Рой Джонс, который мог менять, ну раньше так было, тактику десять раз во время боя. Это гораздо ниже уровень.

Вольной борьбы там нет никакой. Не знаю насчет партера - это вещь странная, но я не думаю, что у человека хватило бы времени и усидчивости заниматься партером. Партер - это не всем дано. Это постоянно надо над этим работать. Про стойку там все понятно. Поэтому я не вижу вообще проблем здесь никаких. Главное - как настроишься, так и будет, рассказал Тактаров в своем «инстаграме».

Добавим, что поединок состоится 21 июня рано утром по московскому времени в Лас-Вегасе на арене UFC Apex.

На данный момент россиянин находится на седьмой строчке рейтинга тяжеловесов UFC. За свою карьеру он провел 38 поединков, в которых одержал 31 победу при семи поражениях. Последний раз Волков выступал на турнире UFC Fight Night 163 в ноябре прошлого года в Москве. Тогда в со-главном поединке шоу он победил американца Грега Харди единогласным решением судей.

Кертис Блейдс расположился на третьем месте в рейтинге тяжеловесов UFC. В январе нынешнего года на турнире UFC Fight Night 166 он победил экс-чемпиона организации Джуниора дос Сантоса техническим нокаутом во втором раунде. Всего за карьеру Блейдс одержал 13 побед при двух поражениях (оба - от Фрэнсиса Нганноу).

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Oleg Taktarov Олег Тактаров (@olegtaktarov_official)

Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Mitsubishi GTO «4000GT»Представлен новый подзаряжаемый гибрид DS 7 Crossback E-Tense 225«Бавария» стала восьмой раз подряд чемпионом Германии по футболуСолдатова порадовала поклонников своим фото в прозрачной футболкеРумынка, о которой мечтает весь мирЛипницкая призналась, от кого ждет ребенка
Олег Тактаров: Блейдс, он как животное, которое очень хорошо чувствует силу
Олег Тактаров: Блейдс, он как животное, которое очень хорошо чувствует силу
Ветеран ММА Олег Тактаров высказался о поединке между Александром Волковым и Кертисом Блейдсом.
19.06.2020 17:41
ММА
автор: Ефимов Андрей
Волков – явный аутсайдер в поединке против Блейдса, по мнению букмекеров
Волков – явный аутсайдер в поединке против Блейдса, по мнению букмекеров
Российский тяжеловес Александр Волков является аутсайдером в бою против американца Кертиса Блейдса.
19.06.2020 16:12
ММА
автор: Ващенко Сергей
Напарник Гэтжи бросил вызов Махачеву
В крайнем поединке уроженец Дагестана одолел бразильца Дави Рамоса.
19.06.2020 14:34
ММА
автор: Гичунцев Артур
Гадижев – о состоянии Абдулманапа Нурмагомедова: Он пришел в себя. Болезнь отступает
Ранее сообщалось, что специалист перенес инсульт. Также у него обнаружили пневмонию.
19.06.2020 13:51
ММА
автор: Гичунцев Артур
Чемпион UFC Волкановски бросил вызов Нурмагомедову
На счету австралийца восемь боев и восемь побед.
19.06.2020 11:57
ММА
автор: Гичунцев Артур
10 российских бойцов выступят на турнирах UFC в июле
Промоушен организует четыре ивента – 11, 15, 18 и 25 июля.
19.06.2020 09:49
ММА
автор: Гичунцев Артур
Волков – о поединке против Блейдса: Для меня в этом бою не будет ничего нового
Встреча состоится 21 июня и пройдет в рамках турнира UFC Fight Night 173.
19.06.2020 08:58
ММА
автор: Гичунцев Артур
«Он идет на поправку». Тренер Нурмагомедова рассказал о состоянии его отца
Ранее сообщалось, что специалист перенес инсульт. Также у него обнаружили пневмонию.
19.06.2020 08:40
ММА
автор: Гичунцев Артур
Раисов и Резников подерутся 5 сентября на турнире ACA 110
Лига ACA обозначила дату одного из ожидаемых поединков между россиянином Юсуфом Раисовым и казахстанцем Артемом Резниковым.
18.06.2020 20:37
ММА
автор: Ващенко Сергей
Ян пообещал нокаутировать Алдо
Бой за чемпионский титул UFC в легчайшем весе состоится в Абу-Даби 11 июля.
18.06.2020 19:33
ММА
автор: Шарафудинов Виктор
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика