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20 июня 10:49
автор: Шарафудинов Виктор

Дана Уайт: Если вы считаете, что Алдо не заслуживает права драться за титул, просто не смотрите бой

Бразилец 11 июля сразится с россиянином Петром Яном.

Президент UFC Дана Уайт объяснил, почему бразилец Жозе Алдо заслужил право сразиться за вакантный титул в легчайшем весе.

«Миллион раз говорил, как отношусь к поединку Алдо против Мораеса, – цитирует Уайта BJ Penn. – Многие считают, что победил именно Жозе. Алдо является одним из самых крепких бойцов. С этим парнем хотел драться Сехудо, и он был следующим в очереди на титульный бой.

Теперь Сехудо завершил карьеру. И что мы теперь должны сказать Алдо, что он не получит бой?

Если вы считаете, что Алдо не заслуживает права драться за титул, то просто не смотрите бой. Не нравится – не смотрите. Алдо – настоящий воин, и говорить о том, что он чего-то там не заслуживает, просто смешно».

Поединок за титул в легчайшем весе состоится 11 июля в Абу-Даби на искусственном острове Яс в рамках проекта UFC «Бойцовский остров».

27-летний Ян выступает в UFC с 2018 года. За это время он провел шесть боев и одержал шесть побед. Что касается Алдо, то 31-летний бразилец подписал контракт с лигой в 2011 году. На его счету 15 боев, 10 побед и пять поражений.

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе американец Генри Сехудо принял решение завершить карьеру, и титул стал вакантным.

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Дана Уайт: Если вы считаете, что Алдо не заслуживает права драться за титул, просто не смотрите бой
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