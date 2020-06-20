Дана Уайт: Если вы считаете, что Алдо не заслуживает права драться за титул, просто не смотрите бой

Президент UFC Дана Уайт объяснил, почему бразилец Жозе Алдо заслужил право сразиться за вакантный титул в легчайшем весе.

«Миллион раз говорил, как отношусь к поединку Алдо против Мораеса, – цитирует Уайта BJ Penn. – Многие считают, что победил именно Жозе. Алдо является одним из самых крепких бойцов. С этим парнем хотел драться Сехудо, и он был следующим в очереди на титульный бой.

Теперь Сехудо завершил карьеру. И что мы теперь должны сказать Алдо, что он не получит бой?

Если вы считаете, что Алдо не заслуживает права драться за титул, то просто не смотрите бой. Не нравится – не смотрите. Алдо – настоящий воин, и говорить о том, что он чего-то там не заслуживает, просто смешно».

Поединок за титул в легчайшем весе состоится 11 июля в Абу-Даби на искусственном острове Яс в рамках проекта UFC «Бойцовский остров».