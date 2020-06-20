Дана Уайт: Не знаю, какое заявление о будущем сделает Хабиб. Осенью у него бой против Гэтжи

На пресс-конференции турнира UFC on ESPN 11 глава Абсолютного бойцовского чемпионата Дана Уайт прокомментировал недавние слова Хабиба Нурмагомедова.

Во вторник 16 июня чемпион UFC в легком весе опубликовал в инстаграме сообщение, пообещав в ближайшее время сделать заявление о своем будущем.

«Не знаю, какое заявление о будущем хочет сделать Хабиб. Знаю, что осенью у него бой с Гэтжи», – цитирует Уайта MMA Junkie.

Бой российского бойца против Джастина Гэтжи запланирован на 19 сентября. Американец после майской победы над Тони Фергюсоном является обладателем временного чемпионского пояса в легком весе.

Изначально с Фергюсоном должен был сразиться действующий обладатель титула Нурмагомедов, однако в апреле бой не удалось провести в Нью-Йорке из-за пандемии коронавируса, а затем Хабиб не смог прилететь в США.