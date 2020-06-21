Александр Волков: Выложился на все 100 процентов. Немного не хватило для того, чтобы победить

Александр Волков прокомментировал свое поражение в поединке против Кертиса Блейдса. Бой стал главным событием вечера на турнира UFC on ESPN 11, и после пяти раундов американец был признан победителем единогласным решением судей.

«Всем спасибо за поддержку, – рассказал Волков в сторис-инстаграма. – Поединок был тяжелый. Выложился на все 100%, в тех условиях, которые у меня были для подготовки, сделал все, что мог. Получилось забрать два последних раунда и переломить ход боя, но немного не хватило для того, чтобы победить. В любом случае двигаемся дальше, только вперед.

Травм серьезных нет, повреждения я тоже не получил, поэтому вернусь к тренировкам максимально быстро, когда вернусь в Москву».

В активе 31-летнего Волкова 31 победа и 8 поражений в профессиональных смешанных единоборствах.

29-летний Блейдс добился 14 побед при двух поражениях и теперь надеется получить поединок за титул в тяжелой весовой категории.