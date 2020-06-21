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21 июня 12:06
автор: Шарафудинов Виктор

Олег Тактаров – о поражении Волкова: Человек вышел без настроя (видео)

В Лас-Вегасе российский боец уступил американцу Кертису Блейдсу.

Актер и бывший боец UFC Олег Тактаров опубликовал в инстаграме видео, в котором прокомментировал поражение Александра Волкова от Кертиса Блейдса.

«Тренироваться нужно в правильном месте и с правильными людьми, – рассказал Тактаров. – И самый главный вопрос, который должен себе задавать человек: «А оно мне надо? Я хороший парень, меня все любят, оно мне надо?

Хотя смотрю и думаю: ну все есть, данные есть – ну ничем не слабее. Просто вышел человек без настроя. Может, перелет. Может, что-то еще. Не было зверя в глазах».

Блейдс победил Волкова единогласным решением судей после пяти раундов. Поединок двух тяжеловесов стал главным событием вечера на турнире UFC on ESPN 11.

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наше #мате и наше самомнение

Публикация от Oleg Taktarov Олег Тактаров (@olegtaktarov_official)

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Олег Тактаров – о поражении Волкова: Человек вышел без настроя (видео)
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