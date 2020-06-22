Хабиб Нурмагомедов: Думаю, осенью мы вернемся, будем сражаться и защищать свой титул

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что осенью будет защищать свой титул.

«Я готовлюсь, каждый день тренируюсь, – рассказал Хабиб в интервью для «Первого канала». – Сегодня утром тренировался, в 7 утра. Сейчас 9 вечера я снова пришел в зал, тренируюсь. Я знаю, что отец хотел бы, чтобы я был в хорошей форме и ему точно бы не понравилось, если бы я из-за него пропускал тренировки. В этом я уверен. Когда хожу к нему, все время говорю, что я тренируюсь каждый день и нахожусь в хорошей форме. На его лице появляется улыбка. Сама тренировка помогает мне снять стресс, отвлечься от всего и помогает расслабиться.

К чему я готовлюсь? Просто я тренируюсь все жизнь и как говорит мой отец: «для подготовленного коня всегда найдется, где выступить». Думаю, осенью мы вернемся, будем сражаться и защищать свой титул».

На 19 сентября UFC запланировал проведение бою Нурмагомедов – Гэтжи.

Американец после майской победы над соотечественником Тони Фергюсоном является обладателем временного чемпионского пояса в легком весе.