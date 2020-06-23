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23 июня 09:58
автор: Шарафудинов Виктор

Хавьер Мендес: Хабиб может спокойно продолжать выступать еще шесть-семь лет

31-летний Нурмагомедов в 28 поединках в профессиональных смешанных единоборствах не потерпел ни одного поражения.

Тренер Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес считает, что российский боец может выступать в ММА еще шесть или семь лет.

«Хабиб настолько сильный борец, что может спокойно продолжать выступать шесть-семь лет, – рассказал Мендев в интервью ТАСС. – Но здесь все зависит от его желания. Именно по качествам, физическому состоянию и навыкам он может выступать еще шесть, семь или даже восемь лет».

19 сентября Нурмагомедов должен провести защиту чемпионского титула UFC в легком весе в бою против американца Джастина Гэтжи.

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Хавьер Мендес: Хабиб может спокойно продолжать выступать еще шесть-семь лет
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