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24 июня 10:02
автор: Артур Гичунцев

Волков потерял одну позицию в рейтинге UFC

Он выступает в американском промоушене с 2016 года.

В воскресенье, 21 июня российский боец UFC Александр Волков уступил по решению судей американцу Кертису Блейдсу в главном поединке турнира UFC Fight Night 173.

Таким образом, 31-летний уроженец Москвы потерял одну позицию в рейтинге тяжелого веса. В данный момент он занимает восьмое место.

Что касается Блейдса, то боец из США так и остался на третьей строчке. Выше расположились француз Фрэнсис Нганноу (#2) и американец Даниэль Кормье (#1). Чемпион дивизиона – Стипе Миочич, который также представляет США.

Добавим, что уступив Блейдсу, Волков потерпел восьмое поражение в карьере. Также на его счету 31 победа.

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Волков потерял одну позицию в рейтинге UFC
Он выступает в американском промоушене с 2016 года.
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