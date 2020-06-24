Волков потерял одну позицию в рейтинге UFC

В воскресенье, 21 июня российский боец UFC Александр Волков уступил по решению судей американцу Кертису Блейдсу в главном поединке турнира UFC Fight Night 173.

Таким образом, 31-летний уроженец Москвы потерял одну позицию в рейтинге тяжелого веса. В данный момент он занимает восьмое место.

Что касается Блейдса, то боец из США так и остался на третьей строчке. Выше расположились француз Фрэнсис Нганноу (#2) и американец Даниэль Кормье (#1). Чемпион дивизиона – Стипе Миочич, который также представляет США.

Добавим, что уступив Блейдсу, Волков потерпел восьмое поражение в карьере. Также на его счету 31 победа.