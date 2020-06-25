Волков не может вернуться в Россию из-за отмены рейсов (видео)

Российский боец UFC Александр Волков рассказал о проблемах, возникших с возвращением на родину.

В своем Instagram он опубликовал видео с тренировки в США и написал: «Обратная сторона медали – отменили все рейсы, которыми можно было добраться домой.

И пока этот вопрос решается, мы не сидим на месте, а уже втягиваемся, чтобы не терять форму.

Чувствую себя хорошо и планирую принять бой, как только вернемся домой, и я смогу снова приступить к полноценным тренировкам».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alexander Volkov (@volkov_alex) 24 Июн 2020 в 11:37 PDT

Добавим, что уступив Блейдсу, Волков потерпел восьмое поражение в карьере. Также на его счету 31 победа.