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25 июня 10:09
автор: Артур Гичунцев

Волков не может вернуться в Россию из-за отмены рейсов (видео)

В минувшие выходные 31-летний москвич проиграл американцу Кертису Блейдсу на турнире в Лас-Вегасе.

Российский боец UFC Александр Волков рассказал о проблемах, возникших с возвращением на родину.

В своем Instagram он опубликовал видео с тренировки в США и написал: «Обратная сторона медали – отменили все рейсы, которыми можно было добраться домой.

И пока этот вопрос решается, мы не сидим на месте, а уже втягиваемся, чтобы не терять форму.

Чувствую себя хорошо и планирую принять бой, как только вернемся домой, и я смогу снова приступить к полноценным тренировкам».

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Публикация от Alexander Volkov (@volkov_alex)

Добавим, что уступив Блейдсу, Волков потерпел восьмое поражение в карьере. Также на его счету 31 победа.

источник: «Советский спорт»
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