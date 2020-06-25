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25 июня 11:57
автор: Артур Гичунцев

Нурмагомедов возглавил рейтинг самых успешных российских звезд спорта и шоу-бизнеса

За всю карьеру в ММА 31-летний уроженец Дагестана провел 28 боев и одержал 28 побед.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов занял первое место в рейтинге самых успешных российских звезд спорта и шоу-бизнеса до 40 лет, составленный журналом Forbes.

Список был сформирован на основе популярности, которая зависит от упоминания в СМИ и соцсетях, а также заработка за последний год.

Так, Нурмагомедов заработал 16,5 млн долларов. Он был упомянут в СМИ 49 754 раза и возглавил рейтинг. Второй стала телеведущая Ольга Бузова (43 356 упоминаний; заработок 2,7 млн долларов). Замкнул тройку рэпер Егор Крид (11,888 упоминаний; заработок 6,9 млн долларов).

Первая пятерка выглядит так:

1. Хабиб Нурмагомедов – 16,5 млн долларов, 49754 упоминания в СМИ

2. Ольга Бузова – 2,7 млн долларов, 43356

3. Егор Крид – 6,9 млн долларов, 11888

4. Александр Овечкин – 15,1 млн долларов, 43664

5. Ксения Собчак – 4,4 млн долларов, 51444

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Публикация от Русская редакция Forbes (@forbes.russia)

Добавим, что форвард «Зенита» Артем Дзюба занял 13-е место. Его заработок составил 5,5 млн долларов. Хоккеист «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин расположился на девятой строчке (13,2 млн долларов). Фигуристка Алина Загитова – на 31-й позиции. (1,1 млн долларов).

источник: «Советский спорт»
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