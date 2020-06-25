Нурмагомедов возглавил рейтинг самых успешных российских звезд спорта и шоу-бизнеса

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов занял первое место в рейтинге самых успешных российских звезд спорта и шоу-бизнеса до 40 лет, составленный журналом Forbes.

Список был сформирован на основе популярности, которая зависит от упоминания в СМИ и соцсетях, а также заработка за последний год.

Так, Нурмагомедов заработал 16,5 млн долларов. Он был упомянут в СМИ 49 754 раза и возглавил рейтинг. Второй стала телеведущая Ольга Бузова (43 356 упоминаний; заработок – 2,7 млн долларов). Замкнул тройку рэпер Егор Крид (11,888 упоминаний; заработок – 6,9 млн долларов).

Первая пятерка выглядит так:

1. Хабиб Нурмагомедов – 16,5 млн долларов, 49754 упоминания в СМИ