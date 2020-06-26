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26 июня 10:42
автор: Артур Гичунцев

Джон Джонс: Не буду драться, пока не заплатят достойный гонорар

Американец поставил ультиматум руководству лиги.

Чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс не вернется в октагон пока в руководстве промоушена не пересмотрят условия его контракта.

Ранее 32-летний боец попросил аннулировать его соглашение, поскольку глава лиги Дана Уайт отказался устраивать ему бой в тяжелом весе, отметив, что американец требует 30 млн долларов.

«Мне терять нечего. Я не буду драться, пока не заплатят достойный гонорар. Впрочем, это ничего не изменит – фанаты, как и прежде будут смотреть UFC и оплачивать подписку.

В конце концов, руководство поймет, что ведет себя упрямо. Они начнут ценить меня, потому что я особенный боец. Уверен, они пойдут мне навстречу», – цитирует американца MMA Fighting.

За всю карьеру в ММА Джонс одержал 26 побед и потерпел одно поражение. Это случилось в 2009 году. На сегодняшний день он занимает первое место в рейтинге UFC вне зависимости от весовой категории.

источник: «Советский спорт»
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Джон Джонс: Не буду драться, пока не заплатят достойный гонорар
Американец поставил ультиматум руководству лиги.
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