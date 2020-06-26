Нурмагомедов официально признан первым российским чемпионом UFC

Пресс-служба UFC опубликовала фотогалерею, посвященную выступлению российских бойцов смешанного стиля.

Так, известный боец Олег Тактаров, считавший себя первым чемпионом организации из России, назван «победителем Гран-при», а Хабиб Нурмагомедов – «долгожданным чемпионом из России».

«От участия в турнире-восьмёрке до самого ожидаемого боя в истории. Листай и смотри путь наших бойцов в UFC с самого начала и до сегодняшних дней!» – говорится в сообщении пресс-службы.