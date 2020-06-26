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26 июня 15:44
автор: Артур Гичунцев

Нурмагомедов официально признан первым российским чемпионом UFC

За всю карьеру он провел 28 боев и одержал 28 побед.

Пресс-служба UFC опубликовала фотогалерею, посвященную выступлению российских бойцов смешанного стиля.

Так, известный боец Олег Тактаров, считавший себя первым чемпионом организации из России, назван «победителем Гран-при», а Хабиб Нурмагомедов – «долгожданным чемпионом из России».

«От участия в турнире-восьмёрке до самого ожидаемого боя в истории. Листай и смотри путь наших бойцов в UFC с самого начала и до сегодняшних дней!» – говорится в сообщении пресс-службы.

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Публикация от UFC Russia (@ufcrussia)

Напомним, 31-летний Нурмагомедов стал чемпионом UFC в легком весе весной 2018 года. Он победил по решению судей американца Эла Яквинту.

источник: UFC Russia
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Нурмагомедов официально признан первым российским чемпионом UFC
За всю карьеру он провел 28 боев и одержал 28 побед.
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